Давыдова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1943
Сын: Давыдов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Давыдов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Давыдов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Давыдов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Давыдов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давыдов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно