Давыдова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Давыдов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван Даниилович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Давыдов Николай Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван Даниилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Даниилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солнцева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Даниилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван Даниилович

Смерть
Неизвестно