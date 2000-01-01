Солнцева (Давыдова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыдов Иван Даниилович
Мать: Давыдова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солнцев Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солнцев Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солнцев Пётр
Смерть
Неизвестно