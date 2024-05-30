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Сучкова Вера Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сучков Иоанн Максимович

Рождение ребёнка
29.09.1913

Дочь: Сучкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сучков Иоанн Максимович

Рождение ребёнка
29.10.1915

Сын: Сучков Димитрий Иванович

Отец ребёнка: Сучков Иоанн Максимович

Рождение ребёнка
24.05.1917

Сын: Сучков Иоанн Иоаннович

Отец ребёнка: Сучков Иоанн Максимович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Сучков Николай Иванович

Отец ребёнка: Сучков Иоанн Максимович

Смерть
Неизвестно

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