Сучкова Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1913
Дочь: Сучкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сучков Иоанн Максимович
Рождение ребёнка
29.10.1915
Отец ребёнка: Сучков Иоанн Максимович
Рождение ребёнка
24.05.1917
Отец ребёнка: Сучков Иоанн Максимович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Сучков Иоанн Максимович
Смерть
Неизвестно