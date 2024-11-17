Косолапов Лаврентий Григорьевич 09.08.1875 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Косолапов Лаврентий Григорьевич

Место рождения

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.08.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1875 ст.

Отец: Косолапов Григорий Сампсонович

Мать: Косолапова Татьяна Яковлевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
11.11.1894 ст.

Жена: Косолапова (Кретова) Анисья Исидоровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.10.1895 ст.

Дочь: Косолапова Анна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Косолапова (Кретова) Анисья Исидоровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.09.1896 ст.

Дочь: Косолапова Пелагия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Косолапова (Кретова) Анисья Исидоровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.11.1897 ст.

Сын: Косолапов Иоанн Лаврентьевич

Мать ребёнка: Косолапова (Кретова) Анисья Исидоровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.06.1901 ст.

Сын: Косолапов Петр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Косолапова (Кретова) Анисья Исидоровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.

Сын: Косолапов Евфимий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Косолапова (Кретова) Анисья Исидоровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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