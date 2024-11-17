Косолапов Лаврентий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1875 ст.
Бракосочетание
11.11.1894 ст.
Рождение ребёнка
16.10.1895 ст.
Дочь: Косолапова Анна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Косолапова (Кретова) Анисья Исидоровна
Рождение ребёнка
24.09.1896 ст.
Дочь: Косолапова Пелагия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Косолапова (Кретова) Анисья Исидоровна
Рождение ребёнка
10.11.1897 ст.
Сын: Косолапов Иоанн Лаврентьевич
Мать ребёнка: Косолапова (Кретова) Анисья Исидоровна
Рождение ребёнка
28.06.1901 ст.
Сын: Косолапов Петр Лаврентьевич
Мать ребёнка: Косолапова (Кретова) Анисья Исидоровна
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.
Сын: Косолапов Евфимий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Косолапова (Кретова) Анисья Исидоровна
Смерть
Неизвестно