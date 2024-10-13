Косолапов Феодор Григорьевич 12.02.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Косолапов Феодор Григорьевич

Место рождения

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.02.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1888 ст.

Отец: Косолапов Григорий Сампсонович

Мать: Косолапова Татьяна Яковлевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косолапова Екатерина Евфимиевна/Ефимовна

Рождение ребёнка
11.10.1906 ст.

Дочь: Косолапова Параскева Феодоровна

Мать ребёнка: Косолапова Екатерина Евфимиевна/Ефимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.02.1908 ст.

Дочь: Косолапова Мария Феодоровна

Мать ребёнка: Косолапова Екатерина Евфимиевна/Ефимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.06.1910 ст.

Сын: Косолапов Петр Феодорович

Мать ребёнка: Косолапова Екатерина Евфимиевна/Ефимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.05.1913 ст.

Сын: Косолапов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Косолапова Екатерина Евфимиевна/Ефимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.04.1919

Сын: Косолапов Гордей Федорович

Мать ребёнка: Косолапова Екатерина Евфимиевна/Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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