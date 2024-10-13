Косолапов Феодор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1888 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1906 ст.
Дочь: Косолапова Параскева Феодоровна
Мать ребёнка: Косолапова Екатерина Евфимиевна/Ефимовна
Рождение ребёнка
12.02.1908 ст.
Дочь: Косолапова Мария Феодоровна
Мать ребёнка: Косолапова Екатерина Евфимиевна/Ефимовна
Рождение ребёнка
21.06.1910 ст.
Сын: Косолапов Петр Феодорович
Мать ребёнка: Косолапова Екатерина Евфимиевна/Ефимовна
Рождение ребёнка
20.05.1913 ст.
Мать ребёнка: Косолапова Екатерина Евфимиевна/Ефимовна
Рождение ребёнка
16.04.1919
Сын: Косолапов Гордей Федорович
Мать ребёнка: Косолапова Екатерина Евфимиевна/Ефимовна
Смерть
Неизвестно