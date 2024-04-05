Mikołajczyk V Piórkowska (Zyśk) Katarzyna
Место рожденияOsuchowa (Poręba-Kocęby)
Дата рождения1803
Дата смерти23.02.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Zyśk Roch
Мать: Zyśk (Chojnowska) Anna
Бракосочетание
25.01.1819
Муж: Piórkowski Jan
M-12
Рождение ребёнка
01.01.1827
Сын: Piórkowski Szczepan
Отец ребёнка: Piórkowski Jan
1827 U2 ASC Poręba
Рождение ребёнка
25.09.1831
Сын: Piórkowski Michał
Отец ребёнка: Piórkowski Jan
U-75
Смерть
23.02.1868
1868 Z15 ASC Poremba