Mikołajczyk V Piórkowska (Zyśk) Katarzyna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mikołajczyk V Piórkowska (Zyśk) Katarzyna

Место рождения

Osuchowa (Poręba-Kocęby)

Дата рождения

1803

Дата смерти

23.02.1868

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

1766 г.р.

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Zyśk Roch

Мать: Zyśk (Chojnowska) Anna

Бракосочетание
25.01.1819

Муж: Piórkowski Jan

M-12
Рождение ребёнка
01.01.1827

Сын: Piórkowski Szczepan

Отец ребёнка: Piórkowski Jan

1827 U2 ASC Poręba
Рождение ребёнка
25.09.1831

Сын: Piórkowski Michał

Отец ребёнка: Piórkowski Jan

U-75
Смерть
23.02.1868
1868 Z15 ASC Poremba

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