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Piórkowski Szczepan

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Место рождения

Osuchowa, Mazowieckie, Polska, dom nr 60

Дата рождения

01.01.1827

Дата смерти

11.11.1907

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1803 г.р.

Жена

1831 г.р.
1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1827

Отец: Piórkowski Jan

Мать: Mikołajczyk V Piórkowska (Zyśk) Katarzyna

1827 U2 ASC Poręba
Работа или профессия
Неизвестно
włościanin rolny
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.01.1848

Жена: Piórkowska (Gałązka) Marianna

M-4
Бракосочетание
27.01.1861

Жена: Piórkowska (Sowa) Małgorzata

M-4 Szczepan wdowiec 34 lat zam. Dybki i Małgorzata Sowa panna 24 lata zam Przyjmy
Смерть
11.11.1907
Z-90,zył 80 lat
Похороны
Неизвестно

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