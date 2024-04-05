Piórkowski Szczepan
Место рожденияOsuchowa, Mazowieckie, Polska, dom nr 60
Дата рождения01.01.1827
Дата смерти11.11.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1827
1827 U2 ASC Poręba
Работа или профессия
Неизвестно
włościanin rolny
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.01.1848
M-4
Бракосочетание
27.01.1861
M-4 Szczepan wdowiec 34 lat zam. Dybki i Małgorzata Sowa panna 24 lata zam Przyjmy
Смерть
11.11.1907
Z-90,zył 80 lat
Похороны
Неизвестно