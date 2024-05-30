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Селезнев Василий Иванович

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Селезнев Иван Григорьевич

Мать: Селезнева Феодора Самойловна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева (Сальнова) Дарья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
15.01.1818 ст.

Жена: Селезнева (Сальнова) Дарья Никитична

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Селезнева Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Селезнева (Сальнова) Дарья Никитична

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Селезнева Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Селезнева (Сальнова) Дарья Никитична

Рождение ребёнка
1843

Сын: Селезнев Антон Васильевич

Мать ребёнка: Селезнева (Сальнова) Дарья Никитична

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
1843

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