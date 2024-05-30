Селезнев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
15.01.1818 ст.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Селезнева Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Селезнева (Сальнова) Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Селезнева Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Селезнева (Сальнова) Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1843
Сын: Селезнев Антон Васильевич
Мать ребёнка: Селезнева (Сальнова) Дарья Никитична
Смерть
1843