Селезнева Феодора Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Селезнев Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Селезнев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Селезнев Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Селезнев Иван Григорьевич
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнев Василий Иванович
Отец ребёнка: Селезнев Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно