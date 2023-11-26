Селезнева Феодора Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Феодора Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786

Сын: Селезнев Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Селезнев Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Григорьевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Василий Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Иван Григорьевич

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