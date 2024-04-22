Селезнева (Сальнова) Дарья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Сальнова) Дарья Никитична

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Сальнов Никита Иванович

Мать: Сальнова Анна Яковлевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
15.01.1818 ст.

Муж: Селезнев Василий Иванович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Селезнева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Селезнева Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Селезнев Антон Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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