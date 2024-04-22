Селезнева (Сальнова) Дарья Никитична
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Сальнов Никита Иванович
Мать: Сальнова Анна Яковлевна
Бракосочетание
15.01.1818 ст.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Селезнева Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Селезнева Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Селезнев Антон Васильевич
Отец ребёнка: Селезнев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно