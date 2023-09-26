Плис Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плис Гликерия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1914

Дочь: Кудрявцева Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Плис Даниил Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандрыко Прасковья Даниловна

Отец ребёнка: Плис Даниил Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислая Ольга Даниловна

Отец ребёнка: Плис Даниил Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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