Плис Гликерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1914
Дочь: Кудрявцева Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Плис Даниил Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандрыко Прасковья Даниловна
Отец ребёнка: Плис Даниил Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислая Ольга Даниловна
Отец ребёнка: Плис Даниил Леонтьевич
Смерть
Неизвестно