Кудрявцева (Плисова) Анастасия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Плисова) Анастасия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1914

Дата смерти

20.03.1996

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1914

Отец: Плис Даниил Леонтьевич

Мать: Плис Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1938

Сын: Кудрявцев Валентин Викторович

Отец ребёнка: Кудрявцев Виктор Егорович

Рождение ребёнка
17.10.1941

Дочь: Астафурова Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Кудрявцев Виктор Егорович

Смерть
20.03.1996
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