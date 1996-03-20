Кудрявцева (Плисова) Анастасия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1914
Дата смерти20.03.1996
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1914
Отец: Плис Даниил Леонтьевич
Мать: Плис Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1938
Сын: Кудрявцев Валентин Викторович
Отец ребёнка: Кудрявцев Виктор Егорович
Рождение ребёнка
17.10.1941
Дочь: Астафурова Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Кудрявцев Виктор Егорович
Смерть
20.03.1996