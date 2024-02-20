Ткаченко Трофим Ефимович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения22.06.1871
Дата смерти09.04.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1871
Отец: Ткаченко Ефим Яковлевич
Мать: Ткаченко Анна Игнатьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Елена Емельяновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Матрена Трофимовна
Мать ребёнка: Елена Емельяновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.10.1912
Дочь: Параскева Трофимовна
Мать ребёнка: Елена Емельяновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.03.1915
Сын: Ткаченко Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Елена Емельяновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Емельяновна
Смерть
09.04.1917
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука