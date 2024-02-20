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Ткаченко Анна Игнатьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1833

Дата смерти

03.01.1883

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ткаченко Прокофий Ефимович

Отец ребёнка: Ткаченко Ефим Яковлевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Зубенко Олимпиада Ефимовна

Отец ребёнка: Ткаченко Ефим Яковлевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ткаченко Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ткаченко Ефим Яковлевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1862

Сын: Ткаченко Никифор Ефимович

Отец ребёнка: Ткаченко Ефим Яковлевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Агафия Ефимовна

Отец ребёнка: Ткаченко Ефим Яковлевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.06.1871

Сын: Ткаченко Трофим Ефимович

Отец ребёнка: Ткаченко Ефим Яковлевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Ефим Яковлевич

Смерть
03.01.1883
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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