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Ткаченко Никифор Ефимович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1862

Дата смерти

08.11.1883

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Ткаченко Ефим Яковлевич

Мать: Ткаченко Анна Игнатьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
08.11.1883
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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