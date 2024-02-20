(Ткаченко) Агафия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ткаченко) Агафия Ефимовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1865

Дата смерти

04.09.1883

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Ткаченко Ефим Яковлевич

Мать: Ткаченко Анна Игнатьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
04.09.1883
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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