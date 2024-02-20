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Ткаченко Яким Трофимович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

04.03.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ткаченко Трофим Ефимович

Мать: Елена Емельяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.02.1915

Сын: Ткаченко Алексей Якимович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
04.03.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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