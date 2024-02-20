Елена Емельяновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Ткаченко Трофим Ефимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Матрена Трофимовна
Отец ребёнка: Ткаченко Трофим Ефимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.10.1912
Дочь: Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Ткаченко Трофим Ефимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.03.1915
Сын: Ткаченко Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Ткаченко Трофим Ефимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно