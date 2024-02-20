Елена Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Емельяновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ткаченко Яким Трофимович

Отец ребёнка: Ткаченко Трофим Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Матрена Трофимовна

Отец ребёнка: Ткаченко Трофим Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.10.1912

Дочь: Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Ткаченко Трофим Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.03.1915

Сын: Ткаченко Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Ткаченко Трофим Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Трофим Ефимович

Смерть
Неизвестно
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