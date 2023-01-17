Сизов Трофим Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Рождение ребёнка
18.11.1788
Сын: Сизов Роман Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Сизов Семён Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1793
Сын: Сизов Захар Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1795
Дочь: Ефросинья Трофимова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1827