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Сизов Трофим Фомин

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Сизов (сазонов) Фома Емельянов

Мать: Сизова (сазонова) Анна Тимофеева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.11.1788

Сын: Сизов Роман Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Сизов Семён Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1793

Сын: Сизов Захар Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.05.1795

Дочь: Ефросинья Трофимова

Мать ребёнка: не указана

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1827
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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