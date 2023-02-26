Ирина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.03.1897
Дочь: Клавдия Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Тарасов
Рождение ребёнка
16.10.1898
Дочь: Анна Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Тарасов
Рождение ребёнка
25.12.1899
Сын: Василий Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Тарасов
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Татьяна Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Тарасов
Рождение ребёнка
05.08.1902
Дочь: Мария Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Тарасов
Рождение ребёнка
10.03.1905
Дочь: Александра Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Тарасов
Рождение ребёнка
03.01.1909
Сын: Иван Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Тарасов
Рождение ребёнка
08.06.1911
Дочь: Антонина Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Тарасов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Тарасов
Смерть
Неизвестно