Ирина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1867 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1897

Дочь: Клавдия Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Тарасов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.10.1898

Дочь: Анна Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Тарасов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1899

Сын: Василий Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Тарасов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Татьяна Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Тарасов

Рождение ребёнка
05.08.1902

Дочь: Мария Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Тарасов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1905

Дочь: Александра Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Тарасов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1909

Сын: Иван Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Тарасов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1911

Дочь: Антонина Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Тарасов

Смерть
Неизвестно
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