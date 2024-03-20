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Волчков Георгий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Волчков Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волчкова Парасковья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Работа или профессия
Неизвестно
Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Хлебопашец
Военная служба
Неизвестно
30-й Сибирский стрелковый полк
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Волчков Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Волчкова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
07.06.1913

Сын: Волчков Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Волчкова Парасковья Ивановна

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Участие в бою
По 17.02.1915
Августовская операция
Ранение
17.02.1915
Гродно, Гродненская область
Ранен пулей в большой палец левой руки под г. Гродно, во время Августовской операции
Смерть
Неизвестно

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