Волчков Георгий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Волчков Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашец
Военная служба
Неизвестно
30-й Сибирский стрелковый полк
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Волчков Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Волчкова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
07.06.1913
Сын: Волчков Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Волчкова Парасковья Ивановна
Участие в бою
По 17.02.1915
Августовская операция
Ранение
17.02.1915
Гродно, Гродненская область
Ранен пулей в большой палец левой руки под г. Гродно, во время Августовской операции
Смерть
Неизвестно