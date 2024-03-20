Волчкова Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волчкова Парасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волчков Георгий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Волчков Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Волчков Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
07.06.1913

Сын: Волчков Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Волчков Георгий Алексеевич

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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