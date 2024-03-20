Волчкова Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Волчков Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Волчков Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.06.1913
Сын: Волчков Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Волчков Георгий Алексеевич
Смерть
Неизвестно