Волчков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волчков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Волчков Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Иванова (Волчкова) Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно