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Кошеваров Николай Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кошеваров Иван Прокопьевич

Мать: Кошеварова Анна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-106об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошеварова Татьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-168л
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Кошеварова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Кошеварова Татьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-168л
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Кошеварова) Пелагия Николаевна

Мать ребёнка: Кошеварова Татьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-168л
Смерть
Неизвестно

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