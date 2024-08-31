Кошеваров Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Кошеваров Иван Прокопьевич
Мать: Кошеварова Анна
ГАСО, 179-1-45-106об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-168л
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Кошеварова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Кошеварова Татьяна Ивановна
ГАСО, 179-1-213-168л
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Кошеварова) Пелагия Николаевна
Мать ребёнка: Кошеварова Татьяна Ивановна
ГАСО, 179-1-213-168л
Смерть
Неизвестно