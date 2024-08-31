Кошеварова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-168л
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Кошеварова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Кошеваров Николай Иванович
ГАСО, 179-1-213-168л
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Кошеварова) Пелагия Николаевна
Отец ребёнка: Кошеваров Николай Иванович
ГАСО, 179-1-213-168л
Смерть
Неизвестно