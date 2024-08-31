Кошеварова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошеварова Татьяна Ивановна

Кошеварова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошеваров Николай Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-168л
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Кошеварова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Кошеваров Николай Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-168л
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Кошеварова) Пелагия Николаевна

Отец ребёнка: Кошеваров Николай Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-168л
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.