Андрей Захаров
Место рождения
Дата рождения1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Захар Фомин
Мать: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Надежда Андреева
Мать ребёнка: Вера Симонова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Семён Андреев
Мать ребёнка: Вера Симонова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Авдотья Андреева
Мать ребёнка: Вера Симонова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Наталья Андреева
Мать ребёнка: Вера Симонова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Вера Симонова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Федосья Андреева
Мать ребёнка: Вера Симонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Симонова