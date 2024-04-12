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Андрей Захаров

Место рождения

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Захар Фомин

Мать: Авдотья Васильева

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Надежда Андреева

Мать ребёнка: Вера Симонова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Семён Андреев

Мать ребёнка: Вера Симонова

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Авдотья Андреева

Мать ребёнка: Вера Симонова

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Наталья Андреева

Мать ребёнка: Вера Симонова

Рождение ребёнка
1818

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Вера Симонова

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Федосья Андреева

Мать ребёнка: Вера Симонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Симонова

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