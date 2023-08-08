Вера Симонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Симонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Надежда Андреева

Отец ребёнка: Андрей Захаров

Рождение ребёнка
1805

Сын: Семён Андреев

Отец ребёнка: Андрей Захаров

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Захаров

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Наталья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Захаров

Рождение ребёнка
1818

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Захаров

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Федосья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Захаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Захаров

Смерть
Неизвестно
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