Вера Симонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Надежда Андреева
Отец ребёнка: Андрей Захаров
Рождение ребёнка
1805
Сын: Семён Андреев
Отец ребёнка: Андрей Захаров
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Захаров
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Наталья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Захаров
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Захаров
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Федосья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Захаров
Смерть
Неизвестно