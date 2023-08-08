Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Андрей Захаров
Отец ребёнка: Захар Фомин
Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ирина Захарова
Отец ребёнка: Захар Фомин
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Офимья Захарова
Отец ребёнка: Захар Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Фомин
Смерть
Неизвестно