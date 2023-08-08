Авдотья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Андрей Захаров

Отец ребёнка: Захар Фомин

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ирина Захарова

Отец ребёнка: Захар Фомин

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Офимья Захарова

Отец ребёнка: Захар Фомин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Фомин

Смерть
Неизвестно