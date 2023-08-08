Ирина Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1737 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Захар Фомин

Мать: Авдотья Васильева

Смерть
Неизвестно
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