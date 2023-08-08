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Ирина Захарова
Ирина Захарова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1783
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Захар Фомин
1737 г.р.
Мать
Авдотья Васильева
1743 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец:
Захар Фомин
Мать:
Авдотья Васильева
Смерть
Неизвестно
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