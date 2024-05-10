Хлябич (Хлябич) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1918
Дата смерти23.12.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1918
Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.
Смерть
23.12.1918
г. Слюдянка, Иркутская область, Российская Федерация
Причина смерти: «От воспаления желудочно-кишечного канала» | ГАИО - Государственный архив Иркутской области | Фонд 50, Опись 9, Дело 1936: Метрическая книга Слюдянской Николаевской церкви на 1918 год... Показать все