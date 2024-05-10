Хлябич (Хлябич) Ольга Александровна ?.08.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хлябич (Хлябич) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1918

Дата смерти

23.12.1918

Пол

Женский

Отец

1883 или 1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
?.08.1918

Отец: Хлябич Александр Максимович

Мать: Хлябич Евдокия Васильевна

Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.
Смерть
23.12.1918
г. Слюдянка, Иркутская область, Российская Федерация
Причина смерти: «От воспаления желудочно-кишечного канала» | ГАИО - Государственный архив Иркутской области | Фонд 50, Опись 9, Дело 1936: Метрическая книга Слюдянской Николаевской церкви на 1918 год... Показать все

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