Хлябич Александр Максимович
Место рождения
Дата рождения1883 или 1884
Дата смертиС ?.12.1917 по 22.12.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1883 или 1884
Отец: Хлябич Максим Людвигович
Мать: Хлябич Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1908
Сын: Хлябич Илья Александрович
Мать ребёнка: Хлябич Евдокия Васильевна
пос. Большая Мурта, Енисейская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1909
Сын: Хлябич Александр Александрович
Мать ребёнка: Хлябич Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
05.05.1914 ст.
Сын: Хлябич Иван Александрович
Мать ребёнка: Хлябич Евдокия Васильевна
г. Слюдянка, Иркутская область, Российская Федерация
ГАИО - Государственный архив Иркутской области | Фонд 50, Опись 9, Дело 1933: Метрическая книга Слюдянской Никольской церкви на 1914 год. Л.40об-41
Рождение ребёнка
27.02.1916 ст.
Сын: Хлябич Николай Александрович
Мать ребёнка: Хлябич Евдокия Васильевна
пос. Култук, Иркутская область, Российская Федерация
ГАИО - Государственный архив Иркутской области | Фонд 50, Опись 9, Дело 1910: Метрическая книга Култукской Николаевской церкви на 1916 год. Л.111об-112
Смерть
С ?.12.1917 по 22.12.1918
Дочь Ольга умерла 23 декабря 1918 г. в возрасте 4 месяца. При этом она записана дочерью «гр. Евдокии Хлябич». Это означает, что муж Евдокии Васильевны к этому времени уже умер. Из предположения, что о... Показать все
Рождение ребёнка
?.08.1918
Дочь: Хлябич (Хлябич) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Хлябич Евдокия Васильевна
Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.