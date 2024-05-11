Хлябич Александр Максимович 1883 или 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хлябич Александр Максимович

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

1883 или 1884

Дата смерти

С ?.12.1917 по 22.12.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 или 1884

Отец: Хлябич Максим Людвигович

Мать: Хлябич Авдотья

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлябич Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
08.07.1908

Сын: Хлябич Илья Александрович

Мать ребёнка: Хлябич Евдокия Васильевна

пос. Большая Мурта, Енисейская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1909

Сын: Хлябич Александр Александрович

Мать ребёнка: Хлябич Евдокия Васильевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.05.1914 ст.

Сын: Хлябич Иван Александрович

Мать ребёнка: Хлябич Евдокия Васильевна

г. Слюдянка, Иркутская область, Российская Федерация
ГАИО - Государственный архив Иркутской области | Фонд 50, Опись 9, Дело 1933: Метрическая книга Слюдянской Никольской церкви на 1914 год. Л.40об-41
Рождение ребёнка
27.02.1916 ст.

Сын: Хлябич Николай Александрович

Мать ребёнка: Хлябич Евдокия Васильевна

пос. Култук, Иркутская область, Российская Федерация
ГАИО - Государственный архив Иркутской области | Фонд 50, Опись 9, Дело 1910: Метрическая книга Култукской Николаевской церкви на 1916 год. Л.111об-112
Смерть
С ?.12.1917 по 22.12.1918
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Дочь Ольга умерла 23 декабря 1918 г. в возрасте 4 месяца. При этом она записана дочерью «гр. Евдокии Хлябич». Это означает, что муж Евдокии Васильевны к этому времени уже умер. Из предположения, что о... Показать все
Рождение ребёнка
?.08.1918

Дочь: Хлябич (Хлябич) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Хлябич Евдокия Васильевна

Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.

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