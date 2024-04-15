Каменский Роман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменский Роман Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Каменский Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Каменский Василий Романович

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GM-B?i=417&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1848
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