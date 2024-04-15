Каменский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Каменский Иван
Рождение ребёнка
1805
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменский Моисей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменский Андрей Иванович
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GM-B?i=417&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1835