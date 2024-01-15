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Каменский Василий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Каменская Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
10.07.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Антон Емельянович Чернышов
Рождение ребёнка
20.12.1879 ст.

Сын: Каменский Петр Васильевич

Мать ребёнка: Каменская Марья Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
17.01.1882 ст.

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Каменская Марья Ивановна

Кровное, Сумська область
Восприемник
04.11.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Ефимовна Демяненко
Восприемник
02.08.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Андреевна Демяненко
Восприемник
30.01.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Андреевич Демяненко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменская Марья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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