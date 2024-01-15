Каменский Василий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Каменская Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
10.07.1879 ст.
Антон Емельянович Чернышов
Рождение ребёнка
20.12.1879 ст.
Сын: Каменский Петр Васильевич
Мать ребёнка: Каменская Марья Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1882 ст.
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Каменская Марья Ивановна
Восприемник
04.11.1882 ст.
Мария Ефимовна Демяненко
Восприемник
02.08.1883 ст.
Евдокия Андреевна Демяненко
Восприемник
30.01.1886 ст.
Василий Андреевич Демяненко
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каменская Марья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно