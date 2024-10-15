Каменский Петр Васильевич 20.12.1879 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКаменский Петр Васильевич

Каменский Петр Васильевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

20.12.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1879 ст.

Отец: Каменский Василий Романович

Мать: Каменская Марья Ивановна

Кровное, Сумська область
Крещение
20.12.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
08.08.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталия Степановна Рудоменко
Восприемник
28.08.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Тимофеевна Каменская
Бракосочетание
24.09.1900 ст.

Жена: Каменская (Суярова) Акилина Ивановна

Николаевка, Сумська область
В 1957 году выдан документ о браке | Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D3-X?i=389&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.11.1900 ст.

Дочь: (Каменская) Матрона Петровна

Мать ребёнка: Каменская (Суярова) Акилина Ивановна

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HB-D?i=376&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.12.1908 ст.

Дочь: (Каменская) Мелания Петровна

Мать ребёнка: Каменская (Суярова) Акилина Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKX-H?i=290&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.