Каменский Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1879 ст.
Крещение
20.12.1879 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
08.08.1896 ст.
Наталия Степановна Рудоменко
Восприемник
28.08.1899 ст.
Анна Тимофеевна Каменская
Бракосочетание
24.09.1900 ст.
В 1957 году выдан документ о браке | Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D3-X?i=389&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.11.1900 ст.
Дочь: (Каменская) Матрона Петровна
Мать ребёнка: Каменская (Суярова) Акилина Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HB-D?i=376&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.12.1908 ст.
Дочь: (Каменская) Мелания Петровна
Мать ребёнка: Каменская (Суярова) Акилина Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKX-H?i=290&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно