Александра Власиева
Место рожденияПсковградская волость Псковской губ.
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Зыкова (Тарушкина) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Тарушкин Иван Фёдоров
Бракосочетание
18.10.1895
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно