Александра Власиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Власиева

Место рождения

Псковградская волость Псковской губ.

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Зыкова (Тарушкина) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Тарушкин Иван Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.10.1895

Муж: Тарушкин Иван Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно

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