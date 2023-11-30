Веселкина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1952
Дочь: Тимакова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Веселкин Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Шеляпина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Веселкин Николай Гаврилович
Смерть
Неизвестно