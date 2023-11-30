Шеляпина Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеляпина Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Веселкин Николай Гаврилович

Мать: Веселкина Анна Ивановна

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