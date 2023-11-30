Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шеляпина Лидия Николаевна
Шеляпина Лидия Николаевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Женский
Отец
Веселкин Николай Гаврилович
1932 г.р.
Мать
Веселкина Анна Ивановна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Веселкин Николай Гаврилович
Мать:
Веселкина Анна Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия