Веселкин Николай Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1952
Дочь: Тимакова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Веселкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Шеляпина Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Веселкина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно