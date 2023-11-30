Веселкин Николай Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеселкин Николай Гаврилович

Веселкин Николай Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1952

Дочь: Тимакова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Веселкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Шеляпина Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Веселкина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.