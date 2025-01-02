Марья Артемиева Вычислено 1755 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Марья Артемиева

Место рождения

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Вычислено 1755 ст.

Дата смерти

С 1816 по 1835

Пол

Женский

Отец

Около 1732 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755 ст.

Отец: Артемий Михаилов

Мать: Марья Осипова

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Упоминание
1763 ст.
Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Сказки о помещичьих крестьянах Дубровского, Замотренского станов Муромского уезда, 1762-1763 гг. Михайла Филип, по последней ревизии – 35 лет, ныне на лицо – 52 года; У него жена Анна Алексеева дочь ... Показать все
Упоминание
1795 ст.
Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Ревизские сказки N 5, д. Кряжи, Нарышкин А.Л., 1795 г. Михайла Филипов, по последней ревизии – 71 год, умер в 1785 году; У него сестра Стефанида, по последней ревизии – 79 лет, умерла в 1784 году. Ар... Показать все
Упоминание
15.06.1815 ст.
Исповедная ведомость Георгиевской церкви погоста Липовицы Муромской округи прихожан деревни Кряжи за 1815 г. Вдова Акилина Фадеева 51 год, ее дети: Анисья 31 год; Яковъ 22 года; Прасковья 18 лет; Дар... Показать все
Смерть
С 1816 по 1835
Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

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