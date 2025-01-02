Марья Артемиева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1755 ст.
Дата смертиС 1816 по 1835
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755 ст.
Отец: Артемий Михаилов
Мать: Марья Осипова
Упоминание
1763 ст.
Сказки о помещичьих крестьянах Дубровского, Замотренского станов Муромского уезда, 1762-1763 гг. Михайла Филип, по последней ревизии – 35 лет, ныне на лицо – 52 года; У него жена Анна Алексеева дочь ... Показать все
Упоминание
1795 ст.
Ревизские сказки N 5, д. Кряжи, Нарышкин А.Л., 1795 г. Михайла Филипов, по последней ревизии – 71 год, умер в 1785 году; У него сестра Стефанида, по последней ревизии – 79 лет, умерла в 1784 году. Ар... Показать все
Упоминание
15.06.1815 ст.
Исповедная ведомость Георгиевской церкви погоста Липовицы Муромской округи прихожан деревни Кряжи за 1815 г. Вдова Акилина Фадеева 51 год, ее дети: Анисья 31 год; Яковъ 22 года; Прасковья 18 лет; Дар... Показать все
Смерть
С 1816 по 1835