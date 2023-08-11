Неяглов ID — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеяглов ID

Неяглов ID

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Неяглов Василий Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Неяглов Андрей

Мать ребёнка: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Неяглов Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Неяглов Степан Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Неяглов Алексей

Мать ребёнка: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Неяглов Константин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Неяглов Александр Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close