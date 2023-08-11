Неяглов ID
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Неяглов Василий Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Неяглов Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Неяглов Павел
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Неяглов Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Неяглов Константин Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Неяглов Александр Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно