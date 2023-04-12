Иванов Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Иванов Андрей Степанович

Мать: Иванова Евдокия Степановна

Смерть
1946
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