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Иванов Александр Андреевич
Иванов Александр Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
1946
Пол
Мужской
Отец
Иванов Андрей Степанович
1905 г.р.
Мать
Иванова (Никитина) Евдокия Степановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Иванов Андрей Степанович
Мать:
Иванова Евдокия Степановна
Смерть
1946
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