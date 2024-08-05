Прасковья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Терентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Никитична

Отец ребёнка: Никита Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Никитична

Отец ребёнка: Никита Трофимович

Рождение ребёнка
1688

Сын: Иев Никитич

Отец ребёнка: Никита Трофимович

Смерть
Неизвестно

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