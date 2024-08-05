Прасковья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Никитична
Отец ребёнка: Никита Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Никитична
Отец ребёнка: Никита Трофимович
Рождение ребёнка
1688
Сын: Иев Никитич
Отец ребёнка: Никита Трофимович
Смерть
Неизвестно