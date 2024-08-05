Никита Трофимович 1663 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Трофимович

Никита Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1663

Дата смерти

До 1745

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663

Отец: Трофим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Никитична

Мать ребёнка: Прасковья Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Никитична

Мать ребёнка: Прасковья Терентьевна

Рождение ребёнка
1688

Сын: Иев Никитич

Мать ребёнка: Прасковья Терентьевна

Смерть
До 1745

Мы используем куки для улучшения работы сайта.