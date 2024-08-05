Никита Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1663
Дата смертиДо 1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663
Отец: Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Никитична
Мать ребёнка: Прасковья Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Никитична
Мать ребёнка: Прасковья Терентьевна
Рождение ребёнка
1688
Сын: Иев Никитич
Мать ребёнка: Прасковья Терентьевна
Смерть
До 1745