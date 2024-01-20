Дедова Нина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедова Нина Фёдоровна

Дедова Нина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Фёдр Иванович

Мать: Смирнова Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
02.05.1960

Дочь: Копцева Татьяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Дедов Прокопий Калестратович

Рождение ребёнка
21.09.1960

Дочь: Распасиенко Ольга Прокопьевна

Отец ребёнка: Дедов Прокопий Калестратович

Рождение ребёнка
22.10.1965

Сын: Дедов Сергей Прокопьевич

Отец ребёнка: Дедов Прокопий Калестратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Прокопий Калестратович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close