Дедова Нина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Фёдр Иванович
Мать: Смирнова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
02.05.1960
Дочь: Копцева Татьяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Дедов Прокопий Калестратович
Рождение ребёнка
21.09.1960
Дочь: Распасиенко Ольга Прокопьевна
Отец ребёнка: Дедов Прокопий Калестратович
Рождение ребёнка
22.10.1965
Отец ребёнка: Дедов Прокопий Калестратович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно