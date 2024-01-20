Смирнова Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.06.?
Отец ребёнка: Смирнов Фёдр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дедова Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Смирнов Фёдр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Смирнов Фёдр Иванович
Смерть
Неизвестно