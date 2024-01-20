Смирнов Фёдр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Фёдр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.?

Сын: Смирнов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дедова Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Федоровна

Смерть
Неизвестно
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