Смирнов Фёдр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Иван
Рождение ребёнка
02.06.?
Мать ребёнка: Смирнова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дедова Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Смирнова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Смирнова Ольга Федоровна
Смерть
Неизвестно