Хорошилов Семён Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хорошилов Гордей Иванович
Мать: Хорошилова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошилова Клавдия Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошилова Аксинья Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошилов Сергей Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошилова Варвара Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошилова Александра Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Хорошилов Александр Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно