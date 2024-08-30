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Врагова Василиса

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Врагов Конон Антонов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Казорина (Врагова) Прасковья Кононова

Отец ребёнка: Врагов Конон Антонов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Врагова Прасковья Кононова

Отец ребёнка: Врагов Конон Антонов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Казорина (Врагова) Варвара Кононова

Отец ребёнка: Врагов Конон Антонов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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