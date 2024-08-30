Врагова Василиса
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Врагов Конон Антонов
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Казорина (Врагова) Прасковья Кононова
Отец ребёнка: Врагов Конон Антонов
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Врагова Прасковья Кононова
Отец ребёнка: Врагов Конон Антонов
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: Казорина (Врагова) Варвара Кононова
Отец ребёнка: Врагов Конон Антонов
Смерть
Неизвестно